Aksaray Valisi’ni ağlatan olay! 20 yıllık husumet böyle bitti…
Aksaray'a bağlı İncesu'da arazi anlaşmazlığı yüzünden 20 yıl önce başlayan iki kardeşin arasındaki husumet Vali Hamza Aydoğdu'nun çabasıyla bitirildi. Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı.
28 Mayıs 2021, Cuma 15:34 Son Güncelleme:
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Aksaray'da 2 kardeş arasındaki husumet, Vali Hamza Aydoğdu ile kanaat önderlerinin girişimleriyle sona erdi. Aydoğdu ve beraberindekiler, merkeze bağlı İncesu köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 20 yıldır husumetli Fehmi (66) ve Kazım Yıldız (56) kardeşleri ziyaret etti.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Fehmi ve Kazım Yıldız'ın iddialarını dinleyen Aydoğdu, çözüm üreterek kardeşlerin barışmasını sağladı. Aydoğdu, kardeşlerin birbirine sarılmasının ardından gözyaşlarını tutamadı.
Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, her iki aile mensuplarının, kendileri ve çocuklarının huzuru için barışmalarının son derece önemli olduğunu söyledi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Aksaray Valisi Aydoğdu kendi sosyal medya hesabından şunları paylaştı:
İki kardeş aile,
Otuz yıllık küslük.
Bu kadar uzun sürede, bir facia, bir yıkım, bir trajedi yaşanmamasının tek sebebi, ikinci ve üçüncü kuşak gençlerin okumuş ve eğitimli olması. Bugün barıştırdık. Otuz yıllık hasretle sarıldılar.
Toplumsal barış için: Eğitim, eğitim, eğitim..