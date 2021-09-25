Pençe- Yıldırım operasyonu kapsamında üs bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesim sırasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser, kaldırıldığı Hakkari´nin Derecik ilçesindeki Sahra Sıhhiye Hastanesi´nde kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi, memleketi Aksaray’ın Bağlıkaya Beldesindeki evine ulaştı. Şehit Faruk Eser’in acı haberi baba Hacı Nuh Eser ile annesi Havva´ya verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan yakınları taziyeye geldi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser´in 3 yıl önce TSK bünyesine katıldığı, 20 gün önce de izne geldiği öğrenildi.

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman silah arkadaşımız, 24 Eylül 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman Şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

MSB’DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı’ndan, Şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser’e ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgemizde ateş ve gözetleme sahalarının temizlenmesi çalışmaları esnasında bir kahraman silah arkadaşımız üzerine ağaç devrilmesi sonucunda yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

ŞEHİT İÇİN TÖREN DÜZENLENECEK

Hakkari’de, üs bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesimi sırasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser (23) için yarın sabah saat 08:40’ta Hakkari Dağ ve Komando Tugayı’nda tören düzenlenecek. Şehit Eser’in naaşı, törenin ardından memleketi Aksaray’a uğurlanacak

DHA