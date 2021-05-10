Türkiye Aksaray'da 14 yaşındaki iki çocuğun cansız bedenleri bulundu

Aksaray'da 14 yaşındaki iki çocuğun cansız bedenleri bulundu

Türkiye

Aksaray'da 14 yaşındaki iki çocuğun cansız bedenleri bulundu

Aksaray Ortaköy'de gezmek için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Muhammet Sevim ile Ahmet Bektik'ten acı haber geldi. İki çocuğun cansız bedeni baraj göletinde bulundu.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 07:10 Son Güncelleme:
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Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Gökler köyünde gezmek için evlerinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Muhammet Sevim ile arkadaşı Ahmet Bektik'in, bisiklet ve kıyafetlerini kenarına bıraktıkları, serinlemek için girdikleri Bozkır Baraj Göleti'nde cansız bedenleri bulundu. Ertuğrul Gazi İmam Hatip Lisesi 8'inci sınıf öğrencisi olan Sevim ve sınıf arkadaşı Bektik'in cansız bedenlerine kıyının yakınında yaklaşık 3'er metre aralıklarla ulaşıldı. Oğullarının öldüğünün anlaşılması üzerine Döndü ve Ahmet Sevim ile Osman ve Yasemin Bektik çiftleri sinir krizi geçirdi. İki çocuğun anne ve babasına hazırda bekleyen sağlık görevlileri müdahale etti. 5 kardeş olan Muhammet ile 3 kardeş olan Ahmet'in, evin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi. Her iki çocuğun cesedi de otopsi için Aksaray Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erkan ALTUNTAŞ -DHA


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