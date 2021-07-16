Almanya'dan memleketleri Aksaray'a izne gelen Ali İhsan Çomuk (55) idaresindeki otomobil, Arotol-Yeşilova beldesi yolunun 7'nci kilometresinde, düğün konvoyunda bulunan Yasin Sert kontrolündeki 68 ACB 027 plakalı ve Burak Akbulut yönetimindeki 68 BG 425 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerin olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Ali İhsan ve eşi Elmas Çomuk (56) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücü Sert ile otomobillerdeki Burak Akbulut (20), Ahmet Asal (20), Hüseyin Bildirici (26), Osman Bildirici (55) ve Elmas Çomuk (71) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Çomuk ile Hüseyin ve Osman Bildirici'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

AA



