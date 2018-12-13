Aksaray'da işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı

Aksaray'da işçi taşıyan otobüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda önündeki yine işçi taşıyan servis minibüsüne çarptı. Kazada, 17 işçi yaralandı.

13 Aralık 2018, Perşembe 10:28
A A
Aksaray'da işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde meydana geldi.

Süt fabrikasına işçi taşıyan Mehmet Karacaer (34) yönetimindeki 68 S 0349 plakalı otobüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda beton mikseri üreten fabrikaya işçi götüren İsmail Akın (54) yönetimindeki 68 S 0355 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazada, minibüsteki 17 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.