Türkiye Aksaray’da korkutan yangın! Akaryakıt istasyonuna sıçrayabilir

Aksaray’da korkutan yangın! Akaryakıt istasyonuna sıçrayabilir

Türkiye

Aksaray’da korkutan yangın! Akaryakıt istasyonuna sıçrayabilir

Aksaray’da, bir dinlenme tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlerin, tesisin yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması çalışma başlattı.

01 Ocak 2022, Cumartesi 19:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yangın, saat 17.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi Karasu kavşağında bulunan bir dinlenme tesisinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevler binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, yangının kontrol altına alınması için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, alevlerin, akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun şekilde mücadele ediyor.

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Umutlarımızı 2022’ye taşıdık
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Metaverse gözlükleri
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Taze bir başlangıç
Rauf Tamer
Murat Çelik
2022’de keşke...
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yusuf Küpeli ve bir tarih…
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Köpek bir çocuk ısırdı! Haber gibi gelmedi mi?
Şirin Sever
Banu Şen
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: Projelerimiz İzmir'in ortak projeleri
Banu Şen
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Marmaris’te avcıların vurduğu atmaca tedaviye alındı