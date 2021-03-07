Türkiye Aksaray'da sokağa çıkma yasağı! Bakkal ve manavlar bile kapalı

Aksaray'da sokağa çıkma yasağı! Bakkal ve manavlar bile kapalı

Türkiye

Aksaray'da sokağa çıkma yasağı! Bakkal ve manavlar bile kapalı

Sağlık Bakanlığı'nın haritasında çok yüksek riskli iller arasında olan Aksaray'da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Tam kapanma uygulaması yapılan kentte bakkal ve manavalar bile kapalı.

07 Mart 2021, Pazar 17:04 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haritaya göre, çok yüksek riskli il olarak kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da, bugün sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar kapatıldı. Tam kapanmanın uygulandığı kentte sadece süt üreticileri, sütlerin günlük toplanması gerektiği için seyreltilmiş şekilde çıkabilecek.



Kırmızı kategorideki Aksaray'da dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 05.00'a kadar devam edecek. Kentte diğer illerden farklı olarak tam kapanma uygulaması yapılıyor.

Bakkal ve manavlar dahil kapatıldı. Kısıtlamalara uyulurken, polis de kentin farklı noktalarında kontrol noktaları oluşturdu. Sağlık Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamada Aksaray'daki vaka sayısı 123,08’den 140,89’a yükseldi.

Vali Hamza Aydoğdu, hafta içi denetimler sırasında yaptığı açıklamada, ''Pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar dahil olmak üzere her yer kapalı olacak '' dedi.

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