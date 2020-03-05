Aksaray TOKİ kura çekilişi ile 100 bin sosyal konut sahiplendirme süreci devam ediyor. Şu ana kadar diğer illerde gerçekleşen kura çekilişi ile 6 bin 767 kişi konut sahibi oldu.

Aksaray TOKİ kura çekilişi canlı yayını ile Aksaray'da 372 konut sahibini bulacak. 260 adet 2+1, 112 adet 3+1 tipi konut için yapılacak olan kura çekilişi, Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. Kura çekilişi 11.00'da başlayacak ve canlı yayınla açıklanacak.

Kayseri'de isimler belli oldu

Kayseri'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak 700 konutun hak sahipleri, kura çekimiyle belli oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından yürütülen ’Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut Projesi’ kapsamında, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde yapılacak 700 konut için 17 bin 835 kişi başvurdu. Konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için Kadir Has Kongre Merkezi’nde kura çekimi yapıldı. Kayseri 1’inci Noterliği huzurundaki kura çekiminde; 210 adet 2+1, 490 adet 3+1 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada ev sahibi olanlar, büyük sevinç yaşadı. 2+1 daire almaya hak kazanan ve 20 senedir kirada oturan Rıza Başkurt, çok mutlu olduğunu ve artık kendisine ait ev olacağını söyledi.

Oğlu İmdat Polat’a ev çıktığı için sevinen Cengiz Polat ise "56 yaşındayım. Yıllardır kirada oturdum. Bir dikili ağacım yok. Çıkmayacak, diye çok korkmuştum. Çocuğum engelli. Acaba ben ölünce dışarıda kalır mı, diye düşünüyordum. Artık bir evi var" dedi.

Anne Ayşe Polat ise oğluna ev çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, gözyaşı döktü.

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