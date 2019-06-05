Aksaray’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Aksaray’da, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, otomobildeki 1 kişi yaralandı
Koray Dursun’un (23) kullandığı otomobil Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan Dursun ile otomobildeki Elif Talay (20) Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Sürücü Dursun müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Talay’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
AA