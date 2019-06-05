Aksaray’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray’da, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, otomobildeki 1 kişi yaralandı

05 Haziran 2019, Çarşamba 00:32
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Aksaray’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Koray Dursun’un (23) kullandığı otomobil Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan Dursun ile otomobildeki Elif Talay (20) Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Sürücü Dursun müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Talay’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AA

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