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Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi, firma yetkilisi 'rüzgardan' dedi

Aksaray’da Cizre’den İstanbul’a giden yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 41 kişi yaralandı. Kaza sonrası konuşan firma yetkilisi Salih Özkan, otobüsün şiddetli rüzgar nedeniyle devrildiğini ileri sürdü.

04 Temmuz 2019, Perşembe 08:22 Son Güncelleme:
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Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi, firma yetkilisi 'rüzgardan' dedi

Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 41 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 73 DK 446 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolunun 57. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

FİRMA YETKİLİSİ: RÜZGARDAN DEVRİLDİ

Kaza sonrası konuşan firma yetkilisi Salih Özkan, otobüsün şiddetli rüzgar nedeniyle devrildiğini ileri sürdü. Özkan, "Otobüste 45-46 yolcu vardı. Biz otobüsün hemen arkasından gidiyorduk. Bölgede şiddetli rüzgar vardı. Otobüsün rüzgar nedeniyle devrildiğini düşünüyoruz" dedi.

Araçta bulunan bir yolcu ise sürücünün uyukladığını iddia etti.

AA - DHA

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