Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi, firma yetkilisi 'rüzgardan' dedi
Aksaray’da Cizre’den İstanbul’a giden yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 41 kişi yaralandı. Kaza sonrası konuşan firma yetkilisi Salih Özkan, otobüsün şiddetli rüzgar nedeniyle devrildiğini ileri sürdü.
Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 41 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 73 DK 446 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolunun 57. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
FİRMA YETKİLİSİ: RÜZGARDAN DEVRİLDİ
Kaza sonrası konuşan firma yetkilisi Salih Özkan, otobüsün şiddetli rüzgar nedeniyle devrildiğini ileri sürdü. Özkan, "Otobüste 45-46 yolcu vardı. Biz otobüsün hemen arkasından gidiyorduk. Bölgede şiddetli rüzgar vardı. Otobüsün rüzgar nedeniyle devrildiğini düşünüyoruz" dedi.
Araçta bulunan bir yolcu ise sürücünün uyukladığını iddia etti.
AA - DHA