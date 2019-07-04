Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 41 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 73 DK 446 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolunun 57. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

FİRMA YETKİLİSİ: RÜZGARDAN DEVRİLDİ

Kaza sonrası konuşan firma yetkilisi Salih Özkan, otobüsün şiddetli rüzgar nedeniyle devrildiğini ileri sürdü. Özkan, "Otobüste 45-46 yolcu vardı. Biz otobüsün hemen arkasından gidiyorduk. Bölgede şiddetli rüzgar vardı. Otobüsün rüzgar nedeniyle devrildiğini düşünüyoruz" dedi.

Araçta bulunan bir yolcu ise sürücünün uyukladığını iddia etti.

AA - DHA