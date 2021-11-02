Türkiye Akşehir Belediyesi Zabıta ve memur alacak

Akşehir Belediyesi Zabıta ve memur alacak

Türkiye

Akşehir Belediyesi Zabıta ve memur alacak

Konya İli Akşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru ve Memur alımı yapacağını duyurdu

02 Kasım 2021, Salı 17:14 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Akşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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