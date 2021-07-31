Antalya’nın Akseki ilçesindeki yangın rüzgarın etkisiyle ikinci bir mahalleye yaklaştı. İlçedeki Kepezbeleni Mahallesi’nde 28 Temmuz akşamı çıkan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle Kepezbeleni Mahallesi’ndeki yangın, bölgeye yakın Hocaköy Mahallesi’ndeki yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, AA muhabirine, yangına yönelik yoğun bir mücadele yürütüldüğünü söyledi. Kendisi de sahada çalışmalara katılan Hülür, "Yangın henüz yerleşim alanına ulaşmadı, ulaşmaması için de uğraşıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahaleler sürüyor." dedi.

Hocaköy Mahallesi de tahliye edildi

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan da yangın nedeniyle daha önce komşu mahalle Kepez’in boşaltıldığını anımsattı. Yangının yayılması nedeniyle Hocaköy Mahallesi’nin de tahliye edildiğini aktaran Özkan, vatandaşların bölgeden uzaklaşmaları konusunda uyarıldığını kaydetti. Söndürme çalışmasına gönüllü katılan vatandaşlar da yangına hortumlarla su sıkarak ve kendi imkanlarıyla ekiplere yardım ediyor. Yangına ilişkin hoparlörlerden uyarı anonsları yapıldığını aktaran mahalle sakinlerinden Hacer Yılmaz, yangına müdahale ettiklerini anlattı.

AA