Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında kabul etti. Akşener ve Yavaş'ın gündemdeki konular üzerinde fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.
03 Aralık 2021, Cuma 15:17 Son Güncelleme:
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında kabul etti.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Meral Akşener, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında kabul etti. 1 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapılmazken, Akşener ve Yavaş'ın gündemdeki konular üzerinde fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.
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