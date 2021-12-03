Siyaset Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti

Siyaset

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında kabul etti. Akşener ve Yavaş'ın gündemdeki konular üzerinde fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

03 Aralık 2021, Cuma 15:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında kabul etti.



İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Meral Akşener, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında kabul etti. 1 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapılmazken, Akşener ve Yavaş'ın gündemdeki konular üzerinde fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Aselsan mevzusu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefete akıl veren çok olur
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
10 yıl önce/sonra
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Fransa’dan Türkiye’ye moral veren haber
Hakan Çelik
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! 'Öğretmenlik Meslek Kanunu yakında Meclis'in takdirine sunulacak'