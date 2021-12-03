İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında kabul etti.









İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Meral Akşener, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında kabul etti. 1 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapılmazken, Akşener ve Yavaş'ın gündemdeki konular üzerinde fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.



