Akşener ile Kılıçdaroğlu görüşecek

Bir aydan fazla süredir devam eden müzakerelerde özellikle Ankara, Antalya ve Balıkesir'de nasıl bir strateji uygulanacağına yönelik belirsizlik görüşmelerin tıkanmasına neden oldu. Yaşanan tıkanıklık bir süredir aşılmaya çalışırken, dün akşam CHP'den Oğuz Kaan Salıcı ve İYİ Parti'den Koray Aydın arasında kritik bir görüşme daha gerçekleştirildi. Yaşanan tıkanıklığın bu görüşmede de aşılamadığı ortaya çıktı. Salıcı ve Aydın arasındaki son görüşmede müzakerelerdeki uzlaşmazlığın net bir şekilde ortaya çıktığı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'İN GÖRÜŞMESİ SAAT 20.00'DE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 20.00'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere, CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Görüşmede, Millet İttifakı’yla ilgili detayların konuşulacağı öğrenildi.

İki liderin, görüşme sonrası basın açıklaması yapması bekleniyor.

KURMAYLARIYLA GÖRÜŞÜYOR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise sabah katıldığı "İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı"nın ardından parti genel merkezine geldi. Kılıçdaroğlu burada Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun ile gelinen aşamayı değerlendirmeye başladı. Salıcı'nın toplantıda dün Koray Aydın ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdiği ve son durumu CHP lideri ile paylaştığı belirtildi.

CHP SON TEKLİFİNİ YAPTI

Salıcı'nın, dünkü görüşmede İYİ Parti'ye CHP'nin son teklifini sunduğu öğrenilirken, İYİ Parti'nin de bugün gerçekleştirilen Başkanlık Divanı toplantısında bu önerinin değerlendirdiği öğrenildi. Bu çerçevede, bugün akşam saatlerine kadar müzakerelere ilişkin son tablonun ortaya çıkacağı, görüşmelerin devam edip etmeyeceğinin karara bağlanacağı bildirildi.

İYİ PARTİ HEYETİ CHP GENEL MERKEZİ'NDE

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve Cihan Paçacı ittifaka ilişkin son görüşmeyi yapmak üzere CHP Genel Merkezi’ne geldi.

AYDIN: AKŞAM GÖRÜŞECEKLER

Görüşme sonrası açıklama yapan İYİ Partili Koray Aydın:, "Aramızda olan bir takım pürüzlerle ilgili birtakım görüşme yaptık. Akşam da Genel Başkanımız gelip sayın Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Biz bir ön görüşme yaptık genel başkanlar zaten görüşecek. Saati belli değil." dedi.