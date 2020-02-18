İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisindeki milletvekili istifalarıyla ilgili, "Bunu saygı ile karşılamak zorundayız. Ama koskocaman bir camiayı, yöneticileri, seçmeni, teşkilatları töhmet altında bırakacak ve gerçekten haksız temelsiz ve çok insafsız gerekçeler ortaya konduğu zaman o insanın canını yakar" dedi.

Grup toplantısının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, partisinde yaşanan milletvekili istifalarının ardından yeni istifaların gelebileceğine ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine, "Benim böyle bir bilgim yok. Bilgiyi veren gazete ve TV kanalları, bazı şeyleri biliyor demek ki. Bize söylerlerse biz de biliriz. Benim prensip olarak istifa eden ister milletvekili olsun ister sade bir üyemiz olsun, bu istifa sebebiyle canım yanar, çok üzülürüm; ama bugüne kadar istifa etmiş hiçbir arkadaşımızın aleyhinde tek bir cümle kelimem olmadı. Çünkü istifa tek taraflı bir irade beyanıdır" diye konuştu.

"İftira kötü bir şeydir"

Akşener, insanların bir siyasi organizasyonun içinde yer almaktan vazgeçebileceğini, bunu saygı ile karşılamak zorunda olduklarını vurgulayarak, şöyle dedi:

"Ben de hep öyle karşıladım. Ama bu kararlarına, koskocaman bir camiayı, yöneticileri, seçmeni, teşkilatları töhmet altında bırakacak ve gerçekten haksız temelsiz ve çok insafsız gerekçeler ortaya konduğu zaman da o insanın canını yakar. İftira kötü bir şeydir. 1997'yi yaşamış bir insanım. DYP'de de bir parmak düğmeye basmıştı, öyle şeyler yaşanmıştı. Türkiye'de o gün o düğmeye basan parmakların bugün ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Sizin söylediğinize göre demek ki, gazeteler bazı TV kanalları bu işlerle ilgili bilgi sahibi. Bilgi sahibi olmanın da bir manası ve anlamı vardır. Bunların normal karşılanması tarafımızdan mümkün değil. İstifalardan bahsetmiyorum. İstifaların gerekçesinden söz ediyorum. Bunların tamamına seçmen karar verecektir. Hep beraber göreceğiz. 1997'de yaşananların Türkiye'ye bugün maliyetini umarım o düğmeye basan parmaklar bugün görüp hayıflanıyordur."



