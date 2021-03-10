Akşener: Kadınların yaşadığı sorunlar siyasetin tam merkezindedir

İYİ Parti lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. İktidarı dış politikada buldukları her fırsatta, her mecradan defalarca uyardıklarını belirten Akşener, "Devleti yönetmek, ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını gözetmeyi, ona göre hareket etmeyi gerektirir. Özellikle uluslararası ilişkilerde, şahsi dostluklarınızı değil, devletlerarası ilişkiyi esas alın. Dedik ki; 'Devlet başkanları ile dostluk elbette önemlidir. Ama iki ülke arasındaki ilişki, liyakatli diplomatlarla, devlet esaslı yürütülmelidir'. Peki dinlediler mi? Hayır" dedi.

'CAMİLER BİZİM KUTSALIMIZDIR'

Hafta sonu Doğu Türkistan'daki camilerden gelen görüntülere tepki gösteren Akşener, "Görüntülerde insanlar yiyip, içip eğleniyorlar, dans ediyorlar. Çin yönetimi, Kaşgar'daki camilerimizi, ibadethaneleri, turizm tesisi olarak değerlendirme kararı aldı. Birçok mescit ve camii, kafe ve restorana dönüştürüldü. Sayın Erdoğan ve medyasının, 'Dolmabahçe Camii'nde içki içtiler' fantezisi, dost gördükleri Çin'de gerçek oldu. Sayın Erdoğan; camiler bizim kutsalımızdır. Kutsal değerler, senin siyasi pozisyonuna göre unutacağımız veya hatırlayacağımız şeyler değildir. Çin'de kardeşlerimiz eziliyor Sayın Erdoğan. Mabedimize, namahrem eli uzanıyor. Ne zaman iki çift laf edeceksin?" ifadesini kullandı.

'BİZ GELİRİZ, BİZ YAPARIZ'

Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Samsun, Ankara ve Aydın'a kadına yönelik şiddet olaylarının yaşandığını söyleyerek, "Sayın Erdoğan; ortağım dediklerin, daha bir hafta önce, şehitlerimizin olduğu o acı günde, benim için sosyal medyada hakaret kampanyası başlattılar, çıkıp da iki laf edemedin. Bu mu senin mücadelen?" ifadesini kullandı.

Akşener, kadınların sorunlarına çözüm üretmeyi tercih ettiklerini belirterek, "Çünkü biz, kadınların sorunlarını, siyaset üstü görmüyoruz. Bizim için kadın meselesi, toplumsal bir mesele olduğu kadar, aynı zamanda bir demokratikleşme meselesidir. Dolayısıyla, siyasi bir meseledir. Siyasi meseleleri, kadınlarla el ele vererek çözecek kurum da, doğal olarak siyasetin ta kendisidir. Bizim için siyaset, millet için yapılır. Milletin derdini çözmek, memleketi mutlu ve huzurlu yarınlara taşımak için yapılır. İşte o nedenle, bizim için, kadına yönelik şiddet başta olmak üzere, kadınların yaşadığı tüm sorunlar, siyasetin altında, üstünde, kenarında değil, siyasetin tam merkezindedir" dedi.