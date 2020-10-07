Akşener, 'oy verilmeyecekler' listesine tepkili vekillerle görüşecek

Akşener, 2. Olağan Kurultay'da Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere "oy verilmeyecekler" listesi gönderildiği iddialarıyla başlayan tartışmada yer alan milletvekilleriyle görüşme kararı aldı.

Partinin dün TBMM Grup Toplantısı'nın ardından tepkili milletvekillerine haber gönderen Akşener'in, bugün Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, İstanbul Milletvekilleri Ahmet Çelik ve Hayrettin Nuhoğlu ile görüşeceği ifade edildi.

Bu arada tepkili milletvekilleri, Başkanlık Divanı'nın açıklanmasının ardından dünkü TBMM Grup Toplantısı'na katılmama kararı almıştı.

"Kirli operasyonlarında yem edilecek bir siyasi teşekkül değil"

"Oy verilmeyecekler" listesinde ismi bulunan Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Akşener'in görüşme kararını olumlu bulduğunu belirtti.

Koncuk, bunu, partinin kuruluş amaçlarına uygun olmayan, son derece kirli ve asla kabul edilemeyecek bir operasyon ve aynı zamanda Genel Başkan'ın iradesine yönelik bir hareket şeklinde anlamak gerektiğini savundu.

Listede yer alan insanların birçoğunun kurucular kurulu üyesi olduğuna dikkati çeken Koncuk, şunları söyledi:

"Bu insanların teşkilat nazarında hakarete uğraması, aşağılanması anlamına gelecek olan kara listeleri yapmak kimsenin hakkı da haddi de olamaz. Genel Başkanımızın bundan rahatsız olan milletvekilleriyle ayrı zamanlarda yüz yüze görüşerek kanaatlerini alması, taleplerini dinlemesi son derece olumlu bir adımdır. Dileriz sonuçları itibarıyla da olumlu adımlar atılabilsin. İYİ Parti siyaset simsarlarının kirli operasyonlarına yem edilecek bir siyasi teşekkül değildir. Bu operasyonu kim, neden yaptı? Sebepleri neydi? Ya bunu kamuoyuna açıklayacaklar çıkıp izah edecekler ya da hiçbir samimi partili kardeşimizin kabul edemeyeceği bu operasyonu yapanlar bunun bedelini ödeyecekler."