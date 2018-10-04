Akşener'in mesajları şu şekilde:

"Türklüğü ayaklar altına alıp, megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi “büyüğünüzün” sözünü dinlediniz Sayın @dbdevletbahceli ? McKinsey’e göğsünüzü siper ederken hangi büyüğünüzün emrindesiniz? Bahsettiğiniz sonuçları merakla bekliyorum. Demirden korksak trene binmezdik.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i kast ederek "Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın" ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet