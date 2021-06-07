Siyaset Akşener'in seçim stratejisi belli oldu! O partiye kapıları kapattı...

Akşener'in seçim stratejisi belli oldu! O partiye kapıları kapattı...

Siyaset

Akşener'in seçim stratejisi belli oldu! O partiye kapıları kapattı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili ortak aday açıklamasındaki HDP detayı dikkat çekti. Ahmet Hakan ise bugünkü köşesinde Akşener’in ortak aday çıkışını değerlendirdi.

07 Haziran 2021, Pazartesi 10:51 Son Güncelleme:
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı seçimine ortak adayla girip girmeyeceğine ilişkin son açıklama İYİ Parti lideri Meral Akşener’den geldi. Akşener, 'Cumhurbaşkanlığı seçimine biz tek adayla girelim HDP ayrı aday çıkarsın...' dedi. Peki bu strateji halkta karşılık bulur mu? Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan konu ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İşte Ahmet Hakan’ın bugünkü yazısındaki o bölüm:

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, elini açık etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu iki şeyi teklif ediyor:

- BİR: Biz tek aday olarak girelim seçime.

- İKİ: HDP, kendi adayıyla girsin.

Peki bu teklifin...

Akşener’in stratejisi: Biz tek adayla girelim HDP ayrı aday çıkarsın

Amacı ne? Planı ne? Şansı ne?

Serbest uçuş yapıyorum:

- AMACI: HDP’nin ayrı adayla seçime girmesini talep etmenin tek bir nedeni var: Seçim sürecinde HDP kamburundan kurtulmak.

- PLANI: Seçimin ikinci tura kalmasını sağlamak ve ikinci turda da HDP oylarının kendi adaylarına yönelmesini beklemek.

- ŞANSI: Kâğıt üstünde mantıklı gibi gözüküyor. Ama sahada nasıl bir karşılık bulacağını bilemiyorum. Pratik, her zaman teoriyi aşar çünkü.

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