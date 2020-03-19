Aksesuar üreticisi Celly, Türkiye’ye geldi

Bilkom’un Türkiye’de satışa sunduğu ilk Celly ürünü boyun askılı bir kulaklık modeli. Celly boyun askılı kulaklık modeli yüksek kalite ses performansı sunuyor. Kulaklık aynı zamanda gün boyu konforlu kullanım imkanı vadediyor. Aynı anda iki Bluetooth cihazıyla bağlantı kurabilen kulaklık, Multipoint teknolojisi sayesinde müzik keyfini paylaşmaya olanak tanıyor. 8 saat kullanım imkanına sahip olan kulaklığın 6 saat konuşma süresi sunduğunu belirtelim. Ultra hafif kulaklık pembe, siyah, beyaz, gri ve mavi seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Celly Powerbank modeli ise 10.000 mAh kapasiteyi bünyesinde barındırıyor. Ultra kompakt yapıya sahip olan cihaz, 2.000 MAh bataryaya sahip cihazları, 5 defaya kadar şarj edebiliyor. Celly taşınabilir şarj cihazında iki adet USB 2.0 çıkışı ve bir adet Micro USB girişi bulunuyor.

Celly’nin geliştirdiği Type-C kablo ise 1 metre uzunluğunda. Type-C kablo, hızlı veri aktarabilme ve şarj edebilme özelliği ile öne çıkıyor. Kablo PC ve Mac ile uyumlu.

MountCharge, telefonların araç seyir halindeyken rahat bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. MountCharge, 6,5 inçe kadar tüm akıllı telefonlarla uyum sağlıyor. Şarj noktasının konumunu ayarlayabilmesi sayesinde kablosuz şarj ile donatılmış tüm cihazlarla uyumlu çalışabilen araç içi telefon tutucu, otomatik serbest bırakma işlevi sayesinde kilitleme kapaklarını otomatik olarak açarak akıllı telefonu güvenli şekilde konumlandırmaya olanak tanıyor.