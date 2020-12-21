Aksigorta, acentelerle dijital riskleri konuşacak

Bireylerden, kurum ve şirketlere kadar dijitalleşmenin doğurduğu risklere karşı da uyanık olmamız gereken bir dönemdeyiz. Dijital dünyanın risklerine karşı farkındalık yaratmak için harekete geçen Aksigorta, ‘Dijital Güvenlik Platformu’ oluşturarak bu konuda önemli bir adım attı. Şirket, platform kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi ile iş birliği yaparak, ücretsiz online eğitimler verecek. Platform, acentelerle de bir araya gelerek riskleri masaya yatıracak. Sigorta Medya Genel Yayın Yönetmeni Can Kantar moderatörlüğünde, Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, Aksigora Genel Müdür Yardımcıları Fahri Altıngöz ve Tolga Tezbaşaran’ın da katılacağı online buluşma 23 Aralık 2020 tarihinde, saat 13:00 – 14:00 aralığında gerçekleştirilecek.

Amacımız toplumsal fayda

“Aksigorta olarak sürdürülebilirlik stratejimiz doğrulusunda toplum için fayda yaratan sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeye devam ediyoruz. Bu strateji ile Türkiye’deki sigorta sektörünü dijitalleşme konusunda bambaşka bir noktaya taşıdık” diyen Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, dijitalleşmenin böylesi hızlı yaşandığı bir süreçte, dijital risklerin de hayatımızda olduğu gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Yapılan araştırmalara göre gerek bireysel gerekse şirketler düzeyinde dijital riskler konusunda farkındalığın düşük olduğunu aktaran Gülen, şu açıklamayı yaptı: “Bu anlamda Boğaziçi Üniversitesi ile iş birliği yaparak bir eğitim projesi hayata geçirdik. Toplumsal fayda amacı güttüğümüz bu eğitim projesini aynı zamanda herkesin kolaylıkla erişebileceği bir dijital platforma da taşıma gayesiyle, Dijital Güvenlik Platformu’nu kurduk. Bu platformdaki eğitim ve içeriklerin bütün ekosistemimiz için yararlı olacağına inanıyoruz.”



