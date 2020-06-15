Aksigorta babalara Korona testi hediye ediyor

Aksigorta, Babalar Günü’ne özel olarak 14-21 Haziran tarihleri arasında ‘Hayata Devam Sigortası’ satın alan erkek müşterilerine psa testi hediye ediyor. Ani gelişen 13 farklı durum ve tehlikeli hastalık risklerine karşı güvence sağlayan sigortalılar ayrıca; Hayata Devam Sigortası ile tek yönlü akciğer grafisi, EKG, tam kan sayımı ve tam idrar testi, sedimantasyon; açlık kan şekeri ve total kolesterolün ölçülerek, hekim tarafından değerlendirebileceği hediye check-up’ın da sahibi olacak. Hayata Devam Sigortası’nda geliştirilen ek hizmetlerle birlikte, İstanbul ve İzmir’de ikamet eden poliçe sahipleri, evi ve sağlık kuruluşu arasında; İstanbul ve İzmir dışında ikamet eden sigortalılar ise havaalanı ile ikamet adresi ve sağlık kuruluşu arasında ücretsiz transfer hizmetine sahip olacak.



