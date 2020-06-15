Sigorta Aksigorta babalara Korona testi hediye ediyor

Aksigorta babalara Korona testi hediye ediyor

Sigorta

Aksigorta babalara Korona testi hediye ediyor

Desteğe ihtiyaç duyulan beklenmedik ve zor zamanlar için “Hayata Devam Sigortası” ile müşterilerinin yanında olan Aksigorta; 14-21 Haziran tarihleri arasında, Babalar Günü’ne özel ücretsiz psa testi gerçekleştiriyor.

15 Haziran 2020, Pazartesi 17:40 Son Güncelleme:
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Aksigorta, Babalar Günü’ne özel olarak 14-21 Haziran tarihleri arasında ‘Hayata Devam Sigortası’ satın alan erkek müşterilerine psa testi hediye ediyor. Ani gelişen 13 farklı durum ve tehlikeli hastalık risklerine karşı güvence sağlayan sigortalılar ayrıca; Hayata Devam Sigortası ile tek yönlü akciğer grafisi, EKG, tam kan sayımı ve tam idrar testi, sedimantasyon; açlık kan şekeri ve total kolesterolün ölçülerek, hekim tarafından değerlendirebileceği hediye check-up’ın da sahibi olacak. Hayata Devam Sigortası’nda geliştirilen ek hizmetlerle birlikte, İstanbul ve İzmir’de ikamet eden poliçe sahipleri, evi ve sağlık kuruluşu arasında; İstanbul ve İzmir dışında ikamet eden sigortalılar ise havaalanı ile ikamet adresi ve sağlık kuruluşu arasında ücretsiz transfer hizmetine sahip olacak.


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