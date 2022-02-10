Türkiye Aksiyon filmlerini aratmayan operasyon! 3 şüpheli böyle yakalandı

Aksiyon filmlerini aratmayan operasyon! 3 şüpheli böyle yakalandı

Türkiye

Aksiyon filmlerini aratmayan operasyon! 3 şüpheli böyle yakalandı

Aydın'da Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda filmleri aratmayan görüntüler yaşanmış 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

10 Şubat 2022, Perşembe 09:52 Son Güncelleme:
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Aydın'da bulunan Didim Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı sonrası Didim İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Efeler Mahallesi İmbat sitesi mevkiinde bir siteye operasyon gerçekleştirmiş operasyonda 52 gram kristal, 10 gram kubar esrar, uyuşturucu haplar ve uyuşturucu aparatları ile 2 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ile bir miktar para ele geçirilmişti. 

Operasyonda kaçmaya çalışan 3 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Göz altına alınan şüphelilerinden R.B’nin 4 ayrı suçtan aranması olduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilmişti. Şüpheliler R.B ile birlikte M.M.S ve H.T Jandarmadaki ifadelerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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