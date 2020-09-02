Türkiye Aksungur İHA'dan yeni başarı: 49 saatlik uçuşa imza attı

Aksungur İHA'dan yeni başarı: 49 saatlik uçuşa imza attı

Türkiye

Aksungur İHA'dan yeni başarı: 49 saatlik uçuşa imza attı

59'uncu test uçuşunu gerçekleştiren Aksungur'un toplam uçuş süresi 230 saati buldu.

02 Eylül 2020, Çarşamba 20:03 Son Güncelleme:
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Aksungur hakkındaki son gelişmelere ilişkin bilgi verildi. Buna göre, 59'uncu test uçuşunu gerçekleştiren Aksungur'un toplam uçuş süresi 230 saati buldu. Aksungur, son uçuşunda 49 saat havada kalma başarısı gösterdi. Bu gelişme, "49 saat havada kalarak 59'uncu test uçuşunu tamamlayan Aksungur, 20 bin feet irtifada ay yıldızlı bayrağımızı gökyüzüne çizdi. Her şey vatan için!" ifadeleriyle paylaşıldı.

Uygun maliyetle geliştirildi

Orta irtifada yüksek yük kapasitesine sahip olan çift motorlu Aksungur'un, 40 bin feet yüksekliğe kadar uzun süreli görevler yapması hedefleniyor.

Anka platformu üzerine inşa edilen İHA, bu sayede kısa zamanda ve uygun maliyetle geliştirildi.

AA


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