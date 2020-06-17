Aktarma oyunu için gereken malzemeler

İçi su dolu kova

İçi boş kova

Minik oyuncaklar

Kepçe

Maşa

Aktarma oyununu oynamak için içi su dolu kovaya minik oyuncakları doldurun. Çocuğunuzun eline kepçeyi veya maşayı verin. El becerisini kullanarak suyunu süzdüğü oyuncakları boş kova içerisine doldurmasını sağlayın. böylece hem el becerisi hem de motor becerisi gelişmiş olacak ve keyifli vakit geçirmesini sağlamış olacaksınız.



