Aktarma oyunu
Çocuğunuzun el becerisini geçirici oyunlardan birisi de aktarma oyunu. Aktarma oyunu sayesinde çocuğunuz hem eğlenceli hem de eğitici zaman geçirecek.
17 Haziran 2020, Çarşamba 18:14 Son Güncelleme:
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Aktarma oyunu için gereken malzemeler
- İçi su dolu kova
- İçi boş kova
- Minik oyuncaklar
- Kepçe
- Maşa
Aktarma oyununu oynamak için içi su dolu kovaya minik oyuncakları doldurun. Çocuğunuzun eline kepçeyi veya maşayı verin. El becerisini kullanarak suyunu süzdüğü oyuncakları boş kova içerisine doldurmasını sağlayın. böylece hem el becerisi hem de motor becerisi gelişmiş olacak ve keyifli vakit geçirmesini sağlamış olacaksınız.