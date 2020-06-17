Etkinlik Rehberi Aktarma oyunu

Aktarma oyunu

Etkinlik Rehberi

Aktarma oyunu

Çocuğunuzun el becerisini geçirici oyunlardan birisi de aktarma oyunu. Aktarma oyunu sayesinde çocuğunuz hem eğlenceli hem de eğitici zaman geçirecek.

17 Haziran 2020, Çarşamba 18:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Aktarma oyunu için gereken malzemeler

  • İçi su dolu kova
  • İçi boş kova
  • Minik oyuncaklar
  • Kepçe
  • Maşa

Aktarma oyununu oynamak için içi su dolu kovaya minik oyuncakları doldurun. Çocuğunuzun eline kepçeyi veya maşayı verin. El becerisini kullanarak suyunu süzdüğü oyuncakları boş kova içerisine doldurmasını sağlayın. böylece hem el becerisi hem de motor becerisi gelişmiş olacak ve keyifli vakit geçirmesini sağlamış olacaksınız.

İlgili Haberler
Top asma oyunuMontesorri etkinlikleri: Kapak eşleştirme oyunu


Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
“Annen sana bunun daha güzelini yapar yavrum”
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Top asma oyunu