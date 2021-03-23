Günümüzde cilt sorunlarının giderilmesi için birbirinden farklı maskeler yapılabilir. Özellikle cilt problemlerin giderilmesi için uygulanan bu maskeler düzenli bir şekilde kullanılmalıdır. Aktif karbon son yıllarda cilt bakım ürünlerinde ve kozmetik sektöründe çok sık kullanılıyor. Özellikle makyaj malzemelerinin içerisinde de aktif karbon kullanılıyor.

Halk arasında kömür maskesi olarak da bilinen aktif karbon maskesi cildi çok iyi ve derinlemesine temizliyor. Ayrıca bu maske ciltte oluşan fazla yağı da emiyor. Tüm ciltler için uyumlu olan aktif karbon maskesi cilt tipine göre belli günlerde kullanılmalıdır. Aktif karbon maskesi evde de rahatlıkla hazırlanabilir.

Malzemeler

1 çay kaşığı aktif karbon

1 çay kaşığı bentonit kili

Yarım çay kaşığı Hindistan cevizi yağı

Yarım çay kaşığı karbonat

2 çay kaşığı su

Geniş bir kabın içerisine alınan tüm malzemeler iyice karıştırılır. Bu maske macun kıvamına geldikten sonra yüze uygulanmalıdır.

AKTİF KARBON MASKESİ NASIL HAZIRLANMALIDIR?

Cildin sağlıklı bir görünüme kavuşması için kullanılan aktif karbon maskesi doğru bir şekilde uygulanmalıdır. Her cilt tipi için uygun olan aktif karbon maskesi yüze uygulandıktan sonra 10 dakika kadar bekletilmelidir. Cilde uygulanan maske ılık su ile iyice durulanmalıdır. Bunun yanı sıra kömür maskesi her cilt tipi için uygun olsa da cilt tipine uygun olarak belli zamanlarda kullanılmalıdır.

Aktif karbon maskesinin genellikle haftada bir ve ya iki defa uygulanması önerilmektedir. Bunun yanı sıra yağlı ciltlere sahip olan kişiler haftada iki gün aktif karbon maskesi kullanmalılar. Karma cilde sahip olan kişiler ise aktif karbon maskesini haftada bir gün uygulamalılar.

AKTİF KARBON MASKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Aktif karbon maskesinin birbirinden çok yararı bulunmaktadır. Aktif karbon maskesi cildi güzelleştirir.

Aktif karbon maskesi kişinin cildinde yaşlanmayı da önlemektedir.

Gözenekleri sıkılaştıran aktif karbon maskesi aynı zamanda sivilce oluşumun da önler.

Yaşlanma karşıtı olan aktif karbon maskesi ciltte oluşan kırışıklıkların da giderilmesini sağlar.

Aktif karbon maskesi sayesinde gözaltı torbaları da giderilir. Ayrıca göz çevresindeki kırışıklıklar ve kaz ayakları da giderilebilir.

Bu maske sayesinde cilt derinlemesine temizlenir. Gözeneklerde biriken yağ bezeleri ve kirler de iyice temizlenebilir.

Aktif karbon maskesi özelikle yağlı ciltlerin yağdan arındırılmasında etkili olarak kullanılmaktadır.

Her dönem yoğun bir sivilce oluşumu yaşayan kişiler aktif karbon maskesini uyguladıklarında ciltlerinin yağdan arındırıldığını göreceklerdir.

Aktif karbon maskesi doğru bir şekilde uygulandığında cildin yağ dengesini de sağlar. Bu sayede ciltteki lekelenmeler de ortadan kalkar.

AKTİF KARBON MASKESİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Aktif karbon maskesi günümüzde en çok tercih edilen cilt maskeleri arasında yer almaktadır. Aktif karbon maskesinin cilde faydaları saymakla bitmez. Özellikle yağlı ciltlerde kullanılan aktif karbon maskesi ciltteki yağ dengesini sağlamaktadır.

Gözenekleri derinlemesine temizleyen aktif karbon maskesi Yaşlanma geciktiren bir özelliğe sahiptir. Bu maske cildi besler ve nemlendirir. Aynı zamanda kuru cilde sahip kişilerde cilt gözenekleri tozdan ve kirden tıkanabilir. Aktif karbon maskesi sayesinde gözenekler de iyice arındırılır.



