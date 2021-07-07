Aktif vaka sayısı artıyor! İlk kez Delta Plus varyantına rastlandı

Son günlerde vaka sayılarında ciddi artışın gözlendiği İsrail’de, yeni vakaların yüzde 90’ının Delta varyantı kaynaklı olduğu ifade edildi. Öte yandan Tel Aviv yönetimi, ülkede vakaların artması nedeniyle yurt dışından dönenlerin havalimanında yaptırdıkları Kovid-19 testleri negatif çıkıncaya kadar karantinada kalmalarını zorunlu hale getirdi.

Aktif vaka sayısı artıyor

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 521 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail’de, geçen ay başında günlük vaka sayısı 20’nin altına düşmüştü. Ülkede 6 Haziran’da 216’ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 3 bin 274’e yükseldi.

AA