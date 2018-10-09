Akü hırsızları ilçeyi soyup soğana çevirdi

İlçeyi iki gündür soyup soğana çeviren kimliği belirsiz hırsızlar her yerde aranıyor. Ancak hırsızlık vakaları artarak devam ediyor. Son olarak 5 kamyonun aküleri gece saatlerinde çalındı. 2 günde 5 kamyon ile 1 TIR'ın aküleri çalındı. Zarar ise 14 bin lirayı buldu.

KAMYONU ÇALIŞMADI

Şükrü Atik, kamyonunu akşam Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kenarına park etti. Sabah saatlerinde kamyonun yanına gelen Atik, kamyonun çalışmaması üzerine aküleri kontrol etti.

PARMAK İZİ ALINDI

Akülerin yerinde olmadığını gören Atik durumu emniyete bildirdi. Bu sırada aynı bölgeye kamyonunu park eden Erhan Çelik de akülerin çalındığını fark etti. Olay yerine gelen polis, aküleri çalınan kamyonlarda parmak izi çalışması yaptı.

İNCELEME SÜRERKEN 3 İHBAR DAHA

Polis, yakın sokaklarda aynı gecede işlenen akü hırsızlığını gerçekleştiren şüphelilerin bulunması için çalışma başlatırken, bir süre sonra Süleymaniye, Orhaniye ve Mesudiye mahallelerinde de 3 kamyonun akülerinin çalındığı ortaya çıktı. Bu arada çalınan akülerin piyasa değerinin 2 bin TL olduğu, hırsızların aküleri 200 TL’ye hurdacılara sattığı öğrenildi.



