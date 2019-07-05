4 Temmuz 2019 Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede vefat eden akupunkturun Türkiye’deki duayeni 1922 doğumlu Dr. Nüzhet Ziyal aynı zamanda Türkiye’de hizmet veren en yaşlı hekim unvanına sahipti. Dr. Nüzhet Ziyal’e geçen sene, Türkiye’de hizmet veren en yaşlı hekim ve akupunktur ilmine yaptığı katkılar sebebiyle öğrencileri tarafından bir saygı günü düzenlenmişti.

Dr. Nüzhet Ziyal’in vefatı münasebetiyle ilk talebelerinden Akupunktur Uzmanı Dr. İsmail Maraş duygularını şöyle dile getirdi:

"Aralıksız yanında beş yıl süreyle çalışan bir talebesi olarak şunu kesinlikle belirtmeliyim ki Nüzhet Hoca sadece Türkiye’de değil dünyada da akupunktur bilimine katkı sağlayan ilk beş akademisyen içerisinde belki de ilk sırada bir bilim insanıydı. Türkiye’de büyük emeklerle ve fedakârlıklarla 40 yıldan fazla sürdürdüğü çalışmalarında yüzlerce hekime akupunktur ilmini öğretmiş, on binlerce insanın sağlığa kavuşmasını sağlamış bir bilim adamıydı. Türkiye’de bu çalışmalarını sürdürürken akupunkturu bilimsel bir şekilde yaymak için kitaplar yazmış, Akupunktur Derneği'ni kurmuş, doktorlara kurslar düzenlemişti. Onun Bilimsel Akupunktur ve Akupunktur Sevdalısı kitapları da dâhil şimdiye kadar konferansları, yazılı ve basında çıkan yayınlanan röportaj ve yazıları, televizyon ve radyolarda çok sayıda programı derlenmeli ve bilim dünyasına araştırmacıların hizmetine sunulmalıdır. Bu vesileyle kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, değerli eşi Rezzan hanım ve çocuklarına, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum"

NÜZHET ZİYAL KİMDİR?

Göğüs-İç Hastalıkları Uzmanı, Akupunktur Derneği Başkanı, Sağlık Bakanlığı Akupunktur Bilimi Kurul Üyesi, Yeditepe Üniversitesi Akupunktur Kurs öğretim Üyesi, Dünya Akupunktur Birliği (WAFS) Komite Üyesi, Japonya-İngiltere-Fransa-Almanya Dernekleri Üyesi olarak ulusal ve uluslararası birçok derneğin üyesi ve yöneticisi olan Dr. Nüzhet Ziyal İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Türkiye’de Göğüs ve İç Hastalıkları uzmanlığı ihtisasını ilk yapan kişi olarak 1952’de uzman olmuş ve Süreyyapaşa Sanatoryumu’nun ilk astım kliniği şefliği yapmıştı.

AKUPUNKTURU TÜRKİYE'YE GETİREN HEKİM

Bilimsel anlamda akupunkturu Türkiye'ye ilk getiren doktordur. Akupunktur öğrenimine Japonya ve Çin’de başlamış, defalarca bu ülkelerde eğitim için bulunmuş, ardından Almanya Akupunktur Derneği üyeliğine kabul edilmiştir. Yazıları Alman dergilerinde yayınlanmış, Dr. Kampik ve Dr. Richter ile çalışmıştır. Duesseldorf Kongresi'nde bildiri sunmuş ve Stockholm Dünya Kongresi'nde PhD ve şeref madalyası almıştır.

İngiltere Derneği ve Japonya Ryodoraku Derneği üyesidir ve derneğin düzenli yayınlanan dergisinde yazıları bulunmaktadır. Prof. Dr. Nakatani’den öğrenim görmüştür. Akupunkturu ilerletmek için dünyanın her yerindeki kongrelere gitmiş ve bildiriler sunmuştur.

Stockholm, Duesseldorf, İspanya, Malaga, Roma, Sofya, New York, Pekin, Seul, Avustralya, Brezilya kongrelerine aktif olarak katılmıştır. Banghok, Hindistan, Moskova’da akupunktur eğitimleri almıştır. Polonya’da Başka Zbigniev Garnuzevski ile çalışmıştır. Danimarka’da Flayborg öğrenimi görmüştür.

İHA



