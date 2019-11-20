Akut bronşit nedir? Akut bronşit belirtileri nelerdir?

Kış aylarının gelmesiyle hastalıklar çoğaldı. Bu günlerde adından sıkça bahsettiren akut bronşit hakkında bilgi sahibi olmak hastalıktan erken kurtulmamıza sebep olabilir. Akut bronşit hakkında bilmemiz gerekenler haberimizde.

Bronşit nedir?

Bronşlar dışarıdan solunum yoluyla aldığımız havayı, kanın oksijenlendirildiği alveol denilen keseciklere taşıyan geniş ve orta genişlikteki hava yollarıdır. Bronşit ise işte bu bronşların bir takım etkenler nedeniyle inflamasyonu, yani yangılanmasıdır. Bu yangılanma esnasında bronşları içeriden kaplayan mukoza adı verilen tabaka ödemlenerek kalınlaşır ve mukus denilen yapışkan sıvıyı daha fazla üretir; bunun sonucunda hava alveollere rahatça ulaşamaz. İki tip bronşit vardır. Bunlar:

Akut bronşit

Genel olarak virüs ya da bakteri gibi mikropların sebep olduğu enfeksiyonlar veya çeşitli alerjiler nedeniyle bronş duvarlarının kalınlaşması ve mukus üretiminin artması sonucu oluşur. Sebep olan enfeksiyon tedavi edildiğinde veya alerjiye neden olan madde ortamdan kaldırıldığında iyileşir.

Kronik Bronşit

Sigara kullanımı ve kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) bir sonucu olarak ortaya çıkan kronik bronşitte de bronş duvarlarının kalınlaşması ve mukus üretiminin artması söz konusudur. Ancak kronik bronşit, akut bronşit gibi hızlıca iyileşemez.

Akut bronşitin belirtileri nelerdir?

Akut bronşit hastalığı genellikle üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben ortaya çıkar ve hastalık varlığında gözlemlenen ilk belirtiler genellikle hapşırma ve burun akıntısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları olur.

Bronşiollerde gelişen enfeksiyonun artışıyla birlikte yüksek ateş ve iştahsızlık meydana gelebilir.

Hastalığın ilerlemesi ile birlikte hava keseciklerinin dolması ve tıkanıklık oranının artması ile birlikte solunum sıkıntısı gözlenir.

Solunum sıkıntısının artışı hastanın ani gelişen geçici öksürük krizleri yaşamasına neden olur.

Hastalığın en belirgin klinik bulgularından bir diğeri hırıltı/hışırtı şeklinde duyulan solunum sesleridir.

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