Akvaryum Koyu için imar tartışması!

İzmirli bir aileye ait olduğu belirtilen ve 1970’lerde mermer çıkartmak için satın alınan arazinin, zaman içinde âtıl duruma geldiği ve imara açılmak istendiği gündeme gelirken, bu durum Bozcaada sakinleri ve çevrecileri tedirgin ediyor.

Mert İnan'ın Milliyet'teki haberine göre, Arazi sahiplerinin daha önce de Akvaryum Koyu’nda günü birlik turizm tesisleri için projeler hazırladığı ancak imar izni alamadığı için projelerini hayata geçiremediği iddialar arasında. Öte yandan Bozcaada sakinleri ise Akvaryum Plajı’nın çevresinin yapılaşma ve insan etkisinden uzak olması ve koyda herhangi bir tesis olmamasının eko turizm projesine gerekçe olarak sunulduğunu, 7 dönümlük bakir alanda yapılaşmanın gündeme gelmesi durumunda Çanak Liman’ında iskele, restoran, basketbol sahası, voleybol sahası, otopark gibi birçok tesisinde yapılmasının önünün açılacağını söylüyor.

Bozcaada Belediye Meclis Üyesi İbrahim Günel süreç hakkında şu bilgileri paylaştı:

“İzmirli bir ailenin değişik parsellerde 1000 dönüm arazisi bulunuyor. Eko turizm yapmak istedikleri parsel ise 560 dönümden oluşuyor. Bu parsel Akvaryum ve Çanak Limanı arasında bulunuyor. Ancak proje 99 dönümlük bir alanı kapsarken 7 dönümlük kısmın imara açılması gündemde. Arazi sahipleri projeyi hayata geçirmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuruda bulunmuş. Bakanlık 12 kurumdan görüş istiyor. Bu kurumlardan biri de Bozcaada Belediyesi. Ancak imar yasası ve merkezi plan yönetmeliğinde eko turizm kavramı yok. Adanın tamamı sit alanı. Konu İmar Komisyonunda masaya yatırılacak. İmar Komisyonunda 5 kişiyiz. Perma Kültür denen eko turizm hayata geçerse adadaki yoğunluk artacak. 7 bin metrekare kapalı alan yapılması su ve trafik anlamında sıkıntı yaratabilir. Günlük 19 bin olan yaz turist sayısı günlük 30 bine çıktı ve bu oran büyürse alt yapısal sorunlar ile ekolojik tahribatlar oluşabilir. Biz görüşümüzü sunacağız ancak son karar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda.”

‘DAVA AÇARIZ’

Bozcaada Çevre Platformu Sözcülerinden Fırat Parlakbilek ise söz konusu projeye onay verilmesi durumunda yargı yoluna gideceklerini belirtirken “Eko turizm kırsalı kalkındırmayı amaçlaması gerekirken yatırımcılar bir kılıf bularak kendi rantlarını düşünüp fırsatçılık yapıyorlar. Eko turizmin yasal dayanağı yok sadece 1/100 bin Çanakkale-Balıkesir imar planı içinde geçiyor ama tam tanımlaması da yok. Projeye hem CHP’li hem AK Partili Meclis üyelerinin karşı olduğunu biliyoruz. Ada halkı tek bir çivi çakılmasını bile istemiyor” dedi.

Çanakkale Mimarlar Odası Merkez Denetleme Kurulu Üyesi İsmail Erten de adalıların eko turizm projesine karşı olduğunu savunarak, Bozcaada halkının durumdan rahatsız olduğunu söyledi.



