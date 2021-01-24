Türkiye Akyaka'da deniz suyu 40 metre çekildi

Akyaka'da deniz suyu 40 metre çekildi

Türkiye

Akyaka'da deniz suyu 40 metre çekildi

Akyaka sahilinde suların çekilmesiyle oluşan kum adacıkları havadan görüntülendi.

24 Ocak 2021, Pazar 23:34 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 40 metre çekildi. "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde sahile gidenler, suların çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi. Mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 3 ila 50 metreye kadar çekildiği belirtildi. Çekilmenin, bölgenin hava durumu ve rüzgardan kaynaklanabileceği kaydedildi.

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Balıkçılar da her yıl aralık ve ocak aylarında şahit oldukları çekilmenin gel-gitten kaynaklandığını anlattı.

Akyaka sahilindeki suyun çekildiği alan ve oluşan kum adacıkları drone ile görüntülendi.

AA

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