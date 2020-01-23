Akyaka’da şaşkına çeviren manzara! Deniz suyu metrelerce çekildi

Ula ilçesine bağlı Akyaka’da, gel- git sonrası denizde yaklaşık 30 metre çekilme meydana geldi. İlk kez denizde çekilmeyi görenler şaşkınlık yaşarken, bir yandan da doğa olayını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kıyıda kumlarda adacıklar oluştu, çocuklar adacıkların üzerinden atlayarak uzun süre oyun oynadı. Çevredeki esnaf ve balıkçılar da denizdeki çekilmenin her yıl olduğunu belirtti.

Balıkçılardan biri, "Denizin çekilmesi her yıl bu aylar içinde meydana geliyor. Son Ege Bölgesi’nde aralıklarla meydana gelen depremlerle ilgisi yok. Bu tamamen doğa olayıdır. Korkulacak bir şey yok" dedi.

Geçen yıl da aynı olay yaşanmıştı

Muğla’nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 20 metre çekilmişti.





Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, yaptığı açıklamada, bölgede yılın belli dönemlerinde deniz suyunun 20-25 metre çekildiğini söylemiş, çekilmenin bölgede birkaç gündür etkili olan fırtınadan kaynaklandığını belirten Önsoy, "Buradaki deniz çekilmesi depremle ilgili değil.'' demişti.

Cemal KÖYÜK/ULA (Muğla (DHA)