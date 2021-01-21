Türkiye Akyaka'daki deniz çekilmesinin depremlerle ilgisi var mı?

Akyaka'daki deniz çekilmesinin depremlerle ilgisi var mı?

Türkiye

Akyaka'daki deniz çekilmesinin depremlerle ilgisi var mı?

MUĞLA’nın Ula ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil bölgelerinden Akyaka’da deniz suyu 20 metre kadar çekildi. O anlar, dronla kaydedildi.

21 Ocak 2021, Perşembe 19:27 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka’da, gel-git sonrası denizde yaklaşık 20 metre çekilme meydana geldi. Çekilmeyi görenler, şaşkınlık yaşadı. Yaşanan doğa olayını, DHA ekibi de havadan görüntüledi. Kıyıda, kumlarda adacıklar oluştu. Çekilmenin Ege Bölgesi’nde aralıklarla meydana gelen depremlerle ilgisi olmadığı belirtildi.

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Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Akyaka Mahallesi’nde sahile gidenler suların çekildiği noktalarda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, AA muhabirine, bölgede, mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 20-25 metreye kadar çekildiğini söyledi. Denizdeki çekilmenin depremlerle ilgisi olmadığını belirten Önsoy, "Büyük oranda açıkta oluşan fırtınalara ve gelgite bağlı bir çekilme. Deniz seviyesi birkaç gün içinde eski haline gelecektir." dedi. Bölgedeki balıkçılar sahilde her yıl aynı dönemde deniz suyunda çekilme olduğunu aktardı.

DHA - AA

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