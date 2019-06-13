Akyurt’ta ekili alanlar zarar gördü

Türkiye genelindeki sağanak yağışlar Akyurt İlçesi'nde de etkisini gösterdi.

4 gündür süren şiddetli yağışlar nedeniyle ilçe genelinde ekili alanlar büyük zarar gördü. Akyurt'ta çiftçilerin büyük çoğunluğu buğday, arpa ve yem bitkisi yetiştiriciliği yaparken ekili alanların tamamında sağanak yağış zarara neden oldu.

TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Çiftçilerin bu yılki gelirlerinde ciddi kayıplar yaşanacağını belirten Akyurt Ziraat Odası Başkanı Satılmış Kartal, "Bir süredir ilçemizde etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle tarım arazileri ciddi anlamda zarar gördü. Denesini tam dolduramadığından dolayı buğday, arpa ve yem bitkisi ekili tarlalarımızda yüzde 35 verim kaybı yaşandı.

Gerçekleşen şiddetli yağışlar nedeniyle çiftçilerimizin bu yıl ki gelirlerinde büyük kayıplar yaşanacak" ifadelerini kullandı.

ANKARA (İHA)