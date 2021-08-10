Futbol Al Ahli kuralı çiğnedi Ndao Karagümrük'e döndü

Al Ahli kuralı çiğnedi Ndao Karagümrük'e döndü

Futbol

Al Ahli kuralı çiğnedi Ndao Karagümrük'e döndü

Karagümrük, Al Ahli’nin anlaşmaya uymaması nedeniyle 24 yaşındaki futbolcuyu Türkiye’ye çağırdı. Ndao'nun başka bir talibine satılması bekleniyor.

10 Ağustos 2021, Salı 10:37 Son Güncelleme:
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A Spor'un haberine göre; Al Ahli’nin transfer için ödeyeceği miktarın belli bir kısmı bugün ödemesi gerekiyordu. Transfer miktarı ödenmediği için Ndao geri dönüyor

Ndao'un transfer bedeli bonuslarla birlikta 3 milyon euroyu buluyordu. Başkan Süleyman Hurma yaptığı açıklamada oyuncusunun geri dönmesine sevindiği ifade ederken '5 milyon euro da verseler satmam' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Karagümrük'ün yıldızı için Fenerbahçe'nin ilgisi bulunuyordu.

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