Al Ahli kuralı çiğnedi Ndao Karagümrük'e döndü
Karagümrük, Al Ahli’nin anlaşmaya uymaması nedeniyle 24 yaşındaki futbolcuyu Türkiye’ye çağırdı. Ndao'nun başka bir talibine satılması bekleniyor.
10 Ağustos 2021, Salı 10:37 Son Güncelleme:
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A Spor'un haberine göre; Al Ahli’nin transfer için ödeyeceği miktarın belli bir kısmı bugün ödemesi gerekiyordu. Transfer miktarı ödenmediği için Ndao geri dönüyor
Ndao'un transfer bedeli bonuslarla birlikta 3 milyon euroyu buluyordu. Başkan Süleyman Hurma yaptığı açıklamada oyuncusunun geri dönmesine sevindiği ifade ederken '5 milyon euro da verseler satmam' ifadelerini kullandı.
Öte yandan Karagümrük'ün yıldızı için Fenerbahçe'nin ilgisi bulunuyordu.
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