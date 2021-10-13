Kültür & Sanat Al Capone'un eşyaları 3 milyon dolara satıldı

Al Capone'un eşyaları 3 milyon dolara satıldı

Kültür & Sanat

Al Capone'un eşyaları 3 milyon dolara satıldı

ABD'li gangster Al Capone'a ait bir dizi eşya, 3 milyon dolara satıldı. Hafta sonu boyunca California eyaletindeki Sacramento kentinde devam eden açık artırmada 174 eşyanın satıldığı açıklandı. Mafya liderinin silahı 1 milyon dolara alıcı buldu.

13 Ekim 2021, Çarşamba 09:52 Son Güncelleme:
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BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ABD'li gangster Al Capone'a ait bir dizi eşya, 3 milyon dolara satıldı. Hafta sonu boyunca California eyaletindeki Sacramento kentinde devam eden açık artırmada 174 eşyanın satıldığı açıklandı. Bunların arasında fotoğraflar, silahlar, mücevherler ve mobilyalar da vardı. Özel bir kulüpte bin kişinin katılımıyla düzenlenen müzayedede Capone'un en sevdiği silahı 850 bin dolara alıcı buldu.

EN SEVDİĞİ SİLAHTI

Chicago Tribune gazetesine göre bu tabanca, 20. yüzyılda yapılmış bir silaha ödenen en yüksek paraya satıldı.

Al Capone 1920'lerde ABD'de alkolün yasaklanmasıyla birlikte yasa dışı alkol satışı yapan mafyanın en büyük liderlerindendi.

Vergi kaçırma suçlamasıyla hapis cezası aldıktan sonra Alcatraz Cezaevi'ne gönderilmişti.

Ünlü gangstere ait diğer silahlar ve bardak takımları da alıcı bulan diğer ürünler arasındaydı. Bu eşyalar, Al Capone'un 1947'deki ölümünden bu yana ailesinin elinde bulunuyordu.

Al Capone'un hayattaki üç torunundan biri olan Diana Capone, iki kız kardeşiyle birlikte yaşlandıkları için bu eşyaları satmaya karar verdiklerini söyledi. Diana Capone, California'da pek çok evin yanmasına yol açan yangınların da satış kararında etkili olduğunu belirtti.

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