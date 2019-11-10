Xavi, Al-Sadd'ın başında çıktığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 de mağlubiyet aldı. Katar FC'ye karşı alınan 3-0'lık mağlubiyte, son 4 haftadaki 3. mağlubiyet olunca Xavi'ye tepkiler arttı. İspanyol teknik adam 2015 yılında futbolcu olarak gittiği Katar'da 4 sene futbolculuk, son 6 aydır da teknik direktörlük yapıyor.





Xavi, Al-Sadd'ın başına geldiğinde "Hedefim burada teknik direktörlük tecrübesi kazanarak Avrupa'ya geri dönmek. Umarım bir gün Barcelona'da görev alabilirim ancak şu an o poziyon için yeterli tecrübede biri değilim. Küçük adımlarla gidip en üst seviyeye ulaşmak istiyorum. Barcelona'nın oyununu ve oyunu kontrol ediş şeklini kendime örnek alacağım" demişti.





Futbolcu olarak iyi işler yaptığı Al-Sadd'ta teknik direktör olarak da iyi başlayan ve ligin ilk 4 maçını galibiyetle bitiren Xavi, son maçlarda ise iyi sonuçlar alamadı.