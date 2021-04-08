Türkiye Alaaddin Keykubat Üniversitesi 1 öğretim görevlisi alacak

Alaaddin Keykubat Üniversitesi 1 öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Alaaddin Keykubat Üniversitesi 1 öğretim görevlisi alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü 1 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

08 Nisan 2021, Perşembe 17:31 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür"açıklaması yapıldı.

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