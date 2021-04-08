Türkiye Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi rektörlüğü 17 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

08 Nisan 2021, Perşembe 16:53 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında, Üniversitemiz çeşitli birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşullarının ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır"açıklaması yapıldı.

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