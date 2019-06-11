Alabama Valisi Kay Ivey, 13 yaşından küçük çocuklara cinsel taciz suçlamasıyla mahkum edilen kişilerin tahliye edilmeden 1 ay önce kimyasal hadım edilmesini öngören yasa tasarısını imzaladı.

Söz konusu kanun, artık tedavinin gerekli olmadığını öngören ikinci bir mahkeme kararına kadar cinsel tacizle suçlanan kişilerin kimyasal hadım ilaçları almaya devam etmesini öngörüyor.

Kanuna göre, kimyasal hadım masraflarını da mahkum edilen kişi ödemek zorunda.

Vali Ivey, kanunla ilgili "Bu yasa tasarısı, Alabama'daki çocukların korunmasına yönelik bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

AA



