Devlet Destekli Alacak Sigortası, KOBİ’ler tarafından ilgiyle karşılandı. 1 Ocak 2019’dan itibaren uygulamaya giren Alacak Sigortası, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) alacaklarını tahsil edememeleri durumunda zararlarını karşılıyor. Alacak Sigortası, uygulamaya girdiği andan itibaren KOBİ’lerin en çok ilgi gösterdiği ürünler arasında yerini aldı. Sistem KOBİ’lerin sadece yurtiçi satışlardan doğan ticari alacaklarına teminat sağlıyor.

ŞİRKETLERE SINIRLAMA

Yani ihracatçılar bu kapsamda devlet destekli sigortadan faydalanamıyor. Devlet Destekli Alacak Sigortası’nı sigorta şirketleri satıyor. Alacak Sigortası sistemini ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görevlendirmesi ile Halk Sigorta yürütüyor. Öte yandan KOBİ’nin alacağı olduğu şirketlere yönelik belirli bir sınırlama da var.

AZAMİ KREDİ LİMİTİ VAR

Risk değerlendirmesi sonucunda skoru 1-5 arasında olan her bir alıcı için azami tutarlar belirlendi. Buna göre; 5 milyon liraya kadar olan vadeli satışlarda alıcı başına tahsis edilen kredi limiti 100 bin lira, 5-10 milyon arasında vadeli satışlarda alıcı başına 200 bin lira, 15-25 milyon arasında vadeli satışlarda alıcı başına 300 bin lira azami kredi limiti belirlendi. Bu da şu anlama geliyor. Sigorta yaptıran KOBİ, tek bir şirkete 5 milyonluk mal satıp, bunu sigorta kapsamına alamıyor, çünkü 100 bin liralık sınırlama var. Ama KOBİ, 50 şirkete mal satıp, toplam alacağı 5 milyon lirayı sigortalatabiliyor ve her bir borçluyu 100 bin lira limitle sigorta kapsamına alabiliyor.

TİCARİ ALACAK SİGORTASI'NIN FAYDALARI

Müşterilerini analiz edip, finansal durumlarını izleyerek şirketin risk yönetimine katkı sağlar.

Öngörülmeyen tahsilat sorununa karşı işletmeyi koruyarak, finansal yapısını güçlendirir.

Bilançonun aktif kalitesini yükselterek bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesini artırır.

Şirket yönetiminin alacak sorunlarını bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanına odaklanmasına yardımcı olur.

Yeni müşteriler bularak satışları artırmaya ve şirketin büyümesine katkı sağlar.

Sorunlu alacaklarla ilgili hukuki takip işlemlerini sigorta şirketinin avukatları işletme adına yürütür.