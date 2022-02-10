Türkiye Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

Türkiye

Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

Aksaray’da alacak verecek meselesi yüzünden tartışan 2 gencin kavgası kanlı bitti. Kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

10 Şubat 2022, Perşembe 22:58 Son Güncelleme:
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Olay, Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Harun K. (20) ve Aydın G. (24) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Harun K. yanında bulundurduğu bıçakla Aydın G.’yi kol ve sırtından bıçakladı. Yaralı genç kanlar içinde yerde yığılırken, Harun K. olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı genç ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan şüpheli şahıs İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli şahıs sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKSARAY (İHA)

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