Türkiye Alacak verecek kavgasında kan aktı

Alacak verecek kavgasında kan aktı

Türkiye

Alacak verecek kavgasında kan aktı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

12 Aralık 2021, Pazar 22:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Billur Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, A.Ö. iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan Y.S.’nin ikametine geldi. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö. üzerinde bulunan tabanca ile Y.S.’yi kolundan vurarak olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kolundan yaralanan Y.S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de A.Ö.’yü bulmak için arama çalışmaları başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ (İHA)

İlgili Haberler
Kan donduran olay! Kızını öldüren baba intihar girişiminde bulunduTürkiye'de Omicron varyantı görüldü! Bakan Koca duyurdu


Yazarlarımızdan
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Şirin Sever
Kayseri’de 4 büyükelçi ile gastronomi buluşması
Şirin Sever
Rauf Tamer
Süpermiş
Rauf Tamer
Erkut Can
Yetkili ve etkili amcaların hayalleri
Erkut Can
Hakan Çelik
“Yeşil Ekonomi” için çok çalışmamız şart
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı mı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Hasan Fehmi Güneş
Oral Çalışlar
Banu Şen
Güneşin, mavinin ve yeşilin boyadığı kent: Muğla
Banu Şen
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gökçeada’da rahatsızlanan kişi helikopterle Çanakkale’ye sevk edildi