Türkiye Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu! 1 kişi yaralandı

Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu! 1 kişi yaralandı

Türkiye

Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu! 1 kişi yaralandı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

08 Şubat 2022, Salı 01:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay gündüz saatlerinde Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre müteahhit S.E. ile emlakçı H.D. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine S.E. , baltayla üzerine yürüyen H.D.’yi tabanca ile ayağından vurdu. H.D.’yi ayağından yaralayan S.E. hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından vurulan H.D.’ye ilk müdahaleyi olay yerindeki bir vatandaş yaptı. Ayağından yaralan H.D. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirip olay yerinden kaçan şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANKARA (İHA)

İlgili Haberler
Çocuklar oyun oynarken tesadüfen buldu! Korkunç manzara...Şarampole uçan otomobil metrelerce sürüklendi


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Mezopotamya’nın incisi: Mardin
Banu Şen
Hakan Çelik
Buz ve kara meydan okuduk
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Farka dikkat
Rauf Tamer
Şirin Sever
Onca zulme dayanmış bir kadın hikayesi: Dilberay
Şirin Sever
Erkut Can
Bu ülkede yaşanmaz mı?
Erkut Can
Murat Gülderen
2022’ye damga vuracak e-ticaret trendleri
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şarampole uçan otomobil metrelerce sürüklendi