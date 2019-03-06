Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan 2 grup bir araya geldi. Çıkan tartışma sonucu bir süre sonra kavgaya tutuşan şahıslar, demir duba, sandalye ve bıçaklarla birbirine saldırdı.

2 grubun kavgası sonucu G.A. bıçaklanırken, O.A. ise demir dubaya başına vurulması sonucu yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri olaya karışanları gözaltına aldı.

KAVGA KAMERADA

Kavga çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 2 şahsı demir duba ve bıçakla kovaladıkları görüldü. Kovalayan kişilerin bir süre sonra kovalamacayı bırakarak geri geldiği görüldü.