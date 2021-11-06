Alacak-verecek meselesinde arkadaş kanı döküldü!

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Ayazağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda aynı sokakta oturan 60 yaşındaki İlhami Cıvak ve 60 yaşındaki arkadaşı Osman Ertaç T., aralarındaki alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Osman Ertaç T., konuşmak için dün akşam İlhami Cıvak'ın oturduğu binaya geldi. Cıvak'ın oturduğu katta koridorunda konuşan iki arkadaş arasında tekrar tartışma çıktı. Cıvak, tartışma sırasında arkadaşı Osman Ertaç T.'yi ittirerek asansöre bindirmeye çalıştı.









Bu sırada, Osman Ertaç T., cebinden bıçak çıkararak, rastgele savurmaya başladı. Arkadaşını engellemeye çalışan Cıvak, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbelerinin ardından yere yığıldı. Arkadaşını yerdeyken de bıçaklamaya devam eden Ertaç T., daha sonra olay yerinden kaçtı.

Gürültüyü duyarak dışarı çıkan aile mensuplarının haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırılan Cıvak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis, Osman Ertaç T.'nin de yaralandığını tespit etti. Kan izlerini takip eden polis, zanlıyı saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Osman Ertaç T.'nin, emniyetteki ifadesinde, cinayeti alacak-verecek meselesi yüzünden işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Osman Ertaç T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

KAVGA VE BIÇAKLANMA ANI KAMERADA

Alacak-verecek meselesi yüzünden gerçekleşen cinayet anları, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, bina koridorunda tartışan iki arkadaştan, Cıvak'ın, Ertaç T.'yi asansöre doğru iteklemesi görülüyor. Osman Ertaç T., cebinden bıçak çıkardıktan sonra, arkadaşına rastgele savurarak dışarı çıkıyor. İlhami Cıvak, engel olmaya çalışırken aldığı bıçak darbelerinin ardından yere yığılıyor. Arkadaşı yerdeyken bıçaklamaya devam eden Osman Ertaç T., daha sonra olay yerinden kaçıyor.

Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul,(DHA)