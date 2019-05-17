Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

17 Mayıs 2019, Cuma 00:59
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Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 yaralı

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet El H.'ye (27) 400 lira borç para veren Muhammed E. (25), verdiği parayı geri alamayınca Ahmet El H. ile buluştu. İki grup arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

ELİNDEN HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Çıkan kavgada Muhammet E. belinden çıkardığı bıçakla Ahmet El H.'yi elinden hafif şekilde yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ahmet El H.'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olaya karışan 3 yabancı uyruklu şahsı ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. 

BURSA (İHA)

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