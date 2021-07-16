Muhafazakâr kesimin tanınmış modacılarından Hülya Aslan tatil için gittiği Alaçatı'da başörtüsünden dolayı taciz edildi. Aslan, başörtüsünden dolayı Alaçatı'da yaşadığı çirkin saldırıyı Instagram'da paylaştı. "Otel ve restoranlardaki bakışlar bizi çok rahatsız ediyor, artık bu durum biraz zorbalığa dönmeye başladı" diyen Aslan'a sosyal medyadan destek mesajları yağdı.

Aslan, yaşadıklarını GÜNAYDIN'a şöyle anlattı:

Alaçatı'dan arabayla geçerken 3-4 genç "Kapalılar ne alaka" diyerek küfretti. Biz buna benzer o kadar çok şey yaşıyoruz ki. Bir otele gittiğimizde kapalı olduğumuz için oranın denizine haşema giydiğimiz için bizi almıyorlar. Artık bu iş biraz zorbalığa dönüşmeye başladı. Instagram'da uzun bir yazı paylaştım. Birleştirici ve naif bir söylemle yazdım. Sanatçılardan da destek gördüm.

"GÜLŞEN'E DE AYNISI YAPILDI"

Özellikle tatil yerlerindeki yaşanan bu durumun son derece rahatsız edici olmaya başladığını belirten modacı, sözlerine şöyle devam etti: "Bir otele gittiğimizde "Aa başörtülü müsünüz, burada rahat edemezsiniz" diyorlar. Bir restorana gidiyorsunuz bütün bakışlar üzerinizde. 2021 yılındayız ve artık biz de sosyal, çalışan, üreten kadınlarız ve bu tarz bir şeyle karşılaşmak bizi çok yıpratıyor. Benim de amacım bunu dile getirmek. Bunu sadece başörtüsüne indirgemek istemiyorum, bu aslında bütün kadınların ortak problemi. Şort giyen kadına da kapalı kadına da böyle bir taciz var. Yakın zamanda Gülşen'e de yapıldı aynısı."

İşte sosyal medyada Aslan'a gelen destek mesajları:

HADİSE: Artık yeter! Yeter! Hiç kimse kıyafetimize, başörtümüze, şortumuza, eteğimize, ceketimize karışıp bizi sınıflandıramaz. Biz kadınız. Biz insanız. Biz özgürüz.

FULDEN URAS: Ne hakla, hangi cüretle insanları böyle ayrıştırabiliyorlar. Bu mekânları açık açık yazın biz de gitmeyelim.

TUĞBA NUR GÜNEŞ: Bu mağdur edebiyatı değil bu kararmış zihinlere tepkidir. Aslan bunu o kadar kibar bir dille anlatmış ki, ben bu kadar sakin kalabilir miydim bilmiyorum. Biz kadınlar olarak istediğimiz her şeyi giymekte özgürüz! İster başörtüsü takarız ister şort giyeriz.



