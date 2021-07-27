Alaçatı’da gece kulübüne kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralı var

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Atiye isimli popüler gece kulübüne alınmayan bir grup tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırıda müşterilerden Baran Parlak hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

PLAKASIZ ARAÇLA

Alaçatı Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan Atiye isimli gece kulübüne önceki gece alınmayan bir grup taşkınlık çıkardı, bir süre tartışıp bölgeden ayrıldı. Saatler 00.30’u gösterdiğinde plakasız beyaz bir otomobille kulübün önüne gelen şüpheliler, tabancayla rasgele 7 el ateş etti. Gece kulübüne müşteri olarak gelen Baran Parlak (23), silah sesleri üzerine içeri kaçtığı sırada sağ arka kaburgasından vuruldu. Mutfak çalışanı A.B. (24)de seken bir mermiyle başından vuruldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Baran Parlak ve A.B., Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Parlak, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcının incelemesinin ardından Parlak'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, tedavisi süren A.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.



